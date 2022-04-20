Соцвыплаты украинцам в Италии: реальные цифры

Социальные выплаты и бюджетные бонусы – это право, которое имеют украинцы даже проживая за границей. Сегодня наши журналисты разбирались какие социальные льготы получают живущие в Италии сограждане, которых насчитывается около 240 тысяч.

Кто может получить субсидии

В первую очередь воспользоваться субсидиями могут итальянцы. Однако украинцы, имеющие вид на жительство в Италии, также имеют такое право.

Выплаты на новорожденных

И богатые, и бедные итальянцы или украинцы с правом на проживание смогут получить финансовую помощь на новорожденного или усыновленного ребенка, однако размер будет зависеть от доходов.

Семьи с низким доходом (до 7000 евро в год) - 160 евро в месяц в течение года;

Семьи со средним доходом (от 7 до 25 000 в год) - 120 евро в месяц;

Родители с высоким доходом (от 25000 евро) - 80 евро в месяц.

Если для родителей это второй ребенок, то суммы на 20% выше. Об этом сообщает The Italian Times со ссылкой на проект бюджета-2021.

Бонус на детсад

Родители в 2021 году в Италии могут отдать ребенка в детский сад за бюджетные средства. Государство компенсирует до 3 тысяч евро в год за ребенка. Кроме того, родители смогут и сами остаться дома с ребенком, ведь в 2021 году они будут 7 дополнительных дней освобождения от работы по уходу за ребенком.

Транспорт

Итальянцы и украинцы с правом на проживание могут купить велосипед или самокат и получить так называемый кэшбек от государства в размере 60% от минимальной суммы в 500 евро.

По официальным данным Министерства внутренних дел Италии, по состоянию на 2019 239 424 граждан Украины имеют действительные вид на жительство в Италии, как сообщает Посольство Украины. Украинцы занимают четвертое место среди общин на территории Италии и составляют 6,3% всех граждан, которые не являются членами ЕС. Преимущественно украинцы в Италии - женщины (78,8%) со средним возрастом 46 лет, проживающих на севере страны.