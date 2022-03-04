Соцстрах выплатил декретных почти на 4 млрд гривен

Пресс-служба Фонда социального страхования опубликовала информацию о выплате декретных. Согласно цифрам, за три квартала 2020 года Фонд выплатил пособие для 110 тысяч рожениц. Общая сумма выплат составила 3,7 млрд гривен.

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Фонд социального страхования профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам в январе-сентябре 2020 года.

На выплату декретных пособий за три квартала Фонд направил 3,7 млрд гривен, что на 8,6% (или 291,5 млн гривен) больше, чем за этот же период 2019 года.

Фонд соцстраха за 8 месяцев 2020 года выплатил 3,2 млрд гривен декретных.