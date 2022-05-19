Соцстрах подсчитал расходы на выплату больничных

21:35 16 августа Киев, Украина

В период с января по июль 2021 года по листам нетрудоспособности было выплачено более 9 млрд грн, что на 65,8% больше чем в тот же период 2020 года.

Речь идет о больничных, выданных в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляции или уходом за больным ребенком, сообщает пресс-служба Фонд социального страхования (ФССУ).

"Почти 1,77 млн работников за семь месяцев обратились за компенсацией дохода, утраченного за время временной нетрудоспособности. Для сравнения: в прошлом году за компенсацией обратились 1,25 млн человек – это на 41,6% меньше", - говорится в сообщении.

В основном рост количества больных связан с пандемией коронавирусной инфекции, которая началась в стране в 2020 году.



Как рассчитываются выплаты

Размер компенсации из-за утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, на которую могут рассчитывать украинцы, зависит от страхового стажа.



50% средней заработной платы получают застрахованные сотрудники, имеющие страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы – имеющие страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней зарплаты – имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней зарплаты – работники со страховым стажем более 8 лет или при наличии льгот.