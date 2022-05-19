Соцстрах подсчитал расходы на выплату больничных

В период с января по июль 2021 года по листам нетрудоспособности было выплачено более 9 млрд грн, что на 65,8% больше чем в тот же период 2020 года.
Речь идет о больничных, выданных в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляции или уходом за больным ребенком, сообщает пресс-служба Фонд социального страхования (ФССУ).
В основном рост количества больных связан с пандемией коронавирусной инфекции, которая началась в стране в 2020 году.
Как рассчитываются выплаты
Размер компенсации из-за утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, на которую могут рассчитывать украинцы, зависит от страхового стажа.
50% средней заработной платы получают застрахованные сотрудники, имеющие страховой стаж до 3 лет;
60% средней заработной платы – имеющие страховой стаж от 3 до 5 лет;
70% средней зарплаты – имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет;
100% средней зарплаты – работники со страховым стажем более 8 лет или при наличии льгот.
Как рассчитываются выплаты
Размер компенсации из-за утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, на которую могут рассчитывать украинцы, зависит от страхового стажа.
50% средней заработной платы получают застрахованные сотрудники, имеющие страховой стаж до 3 лет;
60% средней заработной платы – имеющие страховой стаж от 3 до 5 лет;
70% средней зарплаты – имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет;
100% средней зарплаты – работники со страховым стажем более 8 лет или при наличии льгот.
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