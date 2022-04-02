Соцпомощь в Украине можно будет получить онлайн

В Кабинете Министров скоро рассмотрят проект, представленный Министерством социальной политики и Министерством цифрового развития. Этот проект позволит оформлять все необходимые документы для получения социальной помощи онлайн. Также сами выплаты можно будет получать в электронном виде.

Создание Единого соцреестра запланировано на базе ПФУ, но он будет интегрирован также с другими существующими в государстве реестрами. Цель - отказ от бумажных заявлений, экономия времени, уменьшение количества визитов к соцработникам и др. В электронной форме можно будет подать документы на помощь при усыновлении ребенка, помощь при инвалидности и прочее.

Национальный банк подсчитал, как падают доходы населения. Как сообщается в отчете регулятора, снижение коснулось практически всех источников доходов наших граждан. Выросла только социальная помощь - благодаря тому, что правительство проиндексировало пособия по безработице, пенсионное обеспечение и другие виды соцпомощи.

Совет предлагает увеличить выплаты при рождении ребенка вдвое. Выплаты на детей в Украине в ближайшее время могут быть удвоены - такое предложение внес Данил Гетманцев, глава финкомитета ВРУ и народный депутат от «Слуги народа». В частности, он отметил, что в 2013 году цифры были такими - за первого ребенка насчитывалось 30 тыс. грн., за 2-го - 60 тыс. грн., а за 3-го и далее - 120 тыс. грн.