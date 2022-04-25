Соцпенсии отменят с 2021 года

15:24 26 ноября Киев, Украина

Новое постановление Кабинета Министров №1098 регулирует выплаты украинцам, не получившим необходимый трудовой стаж. Граждан 60 лет без нужного трудового стажа могут лишить социальных выплат и социальных пенсий.

По закону, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020-м, нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а если проработали 15-17 лет – на пенсию отправитесь не раньше 65 лет.

Если у вас есть 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60 лет получать пенсию, вы имеете право на социальную выплату. При этом стоит отметить, что такие выплаты будут назначать только до января 2021-го. После этого украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без помощи.

Какой размер выплаты?

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных. Сейчас это 1712 гривен. Если бюджет семьи не покрывает эту цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Кто может не получить соцпомощь?

Даже если ситуация соответствует перечисленным условиям, но есть второй автомобиль (мотоцикл), если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадрата на семью, деньги платить не будут.