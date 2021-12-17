Социальные выплаты в Украине будут проверять: Минсоцполитики

Получение субсидий и других социальных выплат украинцами будут контролировать. Для этого Министерство социальной политики Украины планирует провести массовую проверку. Также планируется повышение выплат для семей с детьми.

В Украине намерены провести ревизию в социальных пособиях. Дело в том, что предыдущие проверки показали, что далеко не все нуждающиеся получают эти пособия. Об этом в интервью рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, после отдельной проверки субсидиантов обнаружили факты неправомерного получения на общую сумму более 33,2 млн грн. В основном нарушения были связаны с сокрытием занятости, покупкой авто, неполным декларированием недвижимости. Отмечается, что новая проверка ждет тех, у кого есть признаки высокого уровня риска совершения нарушений.

При этом увеличится пособие для семей, в которых есть дети, на 15-20%