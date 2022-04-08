Социальные выплаты матерям-одиночкам могут урезать - Кабмин

Кабинет Министров Украины рассматривает решение об уменьшении социальных выплат. На этот раз речь идет об урезании социальной помощи матерям-одиночкам.

Указывается, что это будет касаться тех матерей, которые зарегистрированные в центре занятости как безработные и в течение полугода не вышли на работу согласно соответствующему направлению центра.

В этом случае пособие для таких женщин урежут на 50% в рамках первого этапа, а потом сумма выплаты может и вовсе сократиться на 75%.

При этом в случае получения профессионального обучения в той или иной отрасли, или же отсутствия предложений со стороны центра — помощь останется прежней. Напомним, что с 1 июля в Украине пересчитали некоторые социальные выплаты в связи с увеличением прожиточного минимума.