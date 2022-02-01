Снизилась цена на "черное золото"

11:02 15 Сентябрь Киев, Украина

По данным Bloomberg, на утро 15 сентября, нефть марки Brent с поставкой в ноябре, по результатам торгов упала в цене до 39,58 доллара за баррель, потери составили 0,08%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 37,25 доллара за баррель потеряв 0,03%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.