Снижение стоимости гривны в Украине

12:32 21 Июль Киев, Украина

Снижение курса гривны по отношению к основным иностранным валютам, которые последнюю неделю наблюдаются на валютном рынке (только за сутки с 20 июля гривня просела на 20 копеек по отношению к доллару) новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко назвал нормальным и не требующим интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке.

"Мы не видим пересечения предельного курса, чтобы НБУ реагировал. Колебания нормальные. Оснований для того, чтобы выходить нет", — отметил Шевченко в ходе пресс брифинга.

О том, каким он видит этот "предельный курс" Шевченко не уточнял. Был лаконичным: "Плавающий курс — это неизменные принципы НБУ".

Между тем, 21 июля НБУ поставил котировку продажи доллара на межбанковском валютном рынке на уровне 27,69 грн/доллар. По сравнению с первым банковским днем этой недели понедельником, 20 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на вторник, 21 июля, больше чем на 24 копейки — с 27,3606 грн/$ до 27,6011 грн/$.