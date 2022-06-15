Снижение показателя ВВП Украины упало до 35-40% – НБУ

20:56 15 июня Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук на воркшопе с иностранными инвесторами. Экономические показатели Украины постепенно восстанавливаются. Набольший спад был зафиксироавн в марте, а в мае, в сравнении с прошлим годом, спад ВВП замедлился до 35-40%.Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук на воркшопе с иностранными инвесторами.

"По оценкам НБУ , в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35-40%", – сказал Николайчук.



Замглавы Нацбанка отметил, что для оценки ВВП можно полагаться только на косвенные данные.



Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.



Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это был один из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.



Напомним, ВВП Украины, по оценкам Госстата, в первом квартале 2022 упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021 года.



Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%, Нацбанк пока воздерживается от точных оценок, однако заявляет, что спад будет меньше 30%.



Номинальный объем ВВП в прошлом году составил около 200 млрд. долларов.