Снижение комиссии по платежным карточкам улучшит ситуацию в бизнесе

Украинское правительство заинтересовано в увеличении операций по денежным переводам с использованием банковских карт. Это станет возможным при уменьшении комиссии до 1%. Это даст возможность, также, уменьшить расходы украинских бизнесменов.

Соответствующую поправку народные депутаты от "Слуги народа" подали в законопроекте №4364, отметила Мария Мезенцева во время Нацсовета реформ.

"Когда вы платите за помощью телефона или карточкой - любой бизнес или даже ФЛП, у которого стоит терминал, отчисляет от 2 до 3% суммарной комиссии. Комиссия начисляется с цены каждой покупки. Кофе стоит 45 грн, отнимите 3%. На столько меньше получит бизнес ", - пояснила она.

По ее словам, расходы ритейлеров на оплату комиссий в 2016 году составили более 11,4 млрд грн, а в 2020 году - до 22, млрд грн.

"Это важный вопрос касается как микробизнеса, нанобизнесу, продающих кофе в маленьком розовом улитке за 45 грн, так и крупных ритейлеров. Во времена пандемии, когда у нас записано в Нацстратегии, что мы идем к безналичной экономики, которая должна работать онлайн, видим увеличение доходов коммерческих банков по безналичным платежами в три раза ", - отметила она.

Так, банки увеличивают прибыль за счет безналичных операций с карточками, зато бизнес платит за это из собственного дохода.

Как отметила Мария Мезенцева, ограничения комиссии - это частичное выполнение европейского регламента, это наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации.