Снижение комиссии по платежным карточкам улучшит ситуацию в бизнесе

Украинское правительство заинтересовано в увеличении операций по денежным переводам с использованием банковских карт. Это станет возможным при уменьшении комиссии до 1%. Это даст возможность, также, уменьшить расходы украинских бизнесменов.
Соответствующую поправку народные депутаты от "Слуги народа" подали в законопроекте №4364, отметила Мария Мезенцева во время Нацсовета реформ.
По ее словам, расходы ритейлеров на оплату комиссий в 2016 году составили более 11,4 млрд грн, а в 2020 году - до 22, млрд грн.
Так, банки увеличивают прибыль за счет безналичных операций с карточками, зато бизнес платит за это из собственного дохода.
Как отметила Мария Мезенцева, ограничения комиссии - это частичное выполнение европейского регламента, это наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации.
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