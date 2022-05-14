"Снижение безработицы": о чем умалчивает статистика

20:23 10 августа Киев, Украина

В Украине снизилось количество граждан, получающих пособие по безработице, однако это произошло не за счет уменьшения уровня безработицы.

Такое мнение в Facebook высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

"Мифическое снижение безработицы. По данным статистики Минэкономики, Государственная служба занятости зафиксировала снижение количества получателей пособия по безработице за год на 36% - до 273 тыс. человек", - отметил эксперт.

По его словам, в министерстве представили это как показатель оживления экономики.

"На первый взгляд, так и есть. Если меньше получателей пособия по безработице, то это свидетельствует об увеличении занятости. Но почему тогда Минэкономики так и не скажет: "выросла занятость"? А потому, что она не росла. Не произошло никакого уменьшения безработицы. Поэтому власть использовала элегантное формулировка "оживление". Количество получателей помощи сократилось не из-за всплеска украинской экономики, а потому, что пособие по безработице у нас ограничено по времени выплат", - отметил Уманский

По словам эксперта, в 2020 многие украинцы обратились за помощью государства. Прошел год, и предельные сроки получения денег для большинства получателей истекли.