СНБО решает вопрос о повышении тарифов

Повышение тарифов на газ и коммунальные услуги – большая проблема для Украины. Это приводит не только к накоплению долгов у населения, но и к проблемам на предприятиях. Высокие задолженности – это первый шаг к ухудшению экономической ситуации в стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине. Об этом говорится в письме секретаря СНБО к премьеру.

В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

На этом основании Данилов попросил премьер-министра направить в Аппарат СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:

- энергетических компаний;

- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие обленерго – Ред.);

- газопоставляющих и газосбытовых компаний;

Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.