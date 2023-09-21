Словакия изучает предложенный Украиной план экспорта зерновых

08:36 21 сентября Киев, Украина

Словакия уже изучает украинский план действий по экспорту сельскохозяйственной продукции, и считает его таким, что может быть принят.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Йозеф Биреш во время встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, говорится на официальном сайте Минагрополитики.

Согласно сообщению пресс-службы Минагрополитики, собеседники обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли между двумя странами, в частности, предложенный Украиной Еврокомиссии план действий по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции.



Биреш напомнил, что Словакия с начала полномасштабного вторжения россии активно помогает Украине, в том числе аграрному сектору. При этом он отметил важность обоюдного понимания вопроса экспорта сельхозпродукции.



Сольский поблагодарил коллегу за поддержку Словакией Украины.



Министры договорились как можно скорее доработать план, а также координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами.