Следует ли ждать спада цен на социально значимые продукты в 2022 году?

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Яйца стали золотыми: надолго ли?

Когда в декабре началась эта неприятная тенденция, производители объясняли: подорожали зерно, корма, выросла минималка, потому все эти расходы необходимо закладывать в стоимость яиц. В декабре прибавилась цена на электроэнергию и газ. И вот, мол и результат.



Следует ли ожидать удешевления яиц весной, когда традиционно цена на них снижается?



Экономист Олег Пендзин считает: чтобы это произошло – в ситуацию должно вмешаться правительство: «Если Вслед за коммуналкой безумными темпами подорожали продукты . В прошлом году их стоимость выросла до 60%. Антирекордсменами стали растительное масло и сахар. В этом году стремительно пошла вверх цена на яйца. В настоящее время их десяток стоит в пределах 40 – 50 гривен. И это притом, что в соседней Польше за аналогичный продукт просят 28 гривен, а в Испании – 34 грн.Когда в декабре началась эта неприятная тенденция, производители объясняли: подорожали зерно, корма, выросла минималка, потому все эти расходы необходимо закладывать в стоимость яиц. В декабре прибавилась цена на электроэнергию и газ. И вот, мол и результат.Следует ли ожидать удешевления яиц весной, когда традиционно цена на них снижается?Экономист Олег Пендзин считает: чтобы это произошло – в ситуацию должно вмешаться правительство: «Если цены на газ для промышленного птицеводства не будут стабилизированы, цены на продукцию, включая яйца и мясо курятины, снова возрастут».

Таково мнение и в Ассоциации птицеводов Украины. Еще в декабре они обратились в Кабинет Министров и попросили вмешаться в критическую ситуацию, в частности – выделить дотации для этой отрасли.

"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год голубое топливо подорожало в 12 раз. Мы надеемся, правительство будет способно хотя бы на три-четыре месяца запустить механизм", – рассказал исполнительный директор Ассоциации птицеводов Сергей Карпенко.

Сейчас Кабмин обдумывает, как выйти из тупика. Ведь вопрос не только в доходах бизнеса, но и в стоимости яиц и курятины, которая сказывается на кошельке каждого украинца.



Если правительство будет дотировать птицеводов, то снижение цен мы сможем почувствовать не раньше февраля 2022 года.



Несладкая цена сахара

Одним из рекордсменов прошлогоднего удорожания был сахар. Его стоимость с 13 гривен поднялась до 25. То есть за год цена сладкой продукции выросла почти вдвое.



Среди причин, которые называли сахарники, – небольшие урожаи сахарной свеклы, мировой рост цен, необходимость выплачивать больше зарплату работникам. И все эти причины можно было бы учитывать, если бы стоимость сладкой продукции в Украине не была выше, чем на мировых рынках.

2022 год тоже не прогнозирует ничего отрадного. Ибо теперь к вышеперечисленным причинам добавилась еще одна – резкое удорожание газа и дефицит угля. Сами же эти виды топлива используются в производстве сахара.



Так что в этом году, говорят эксперты, нужно быть готовым к тому, что сахар прибавит в цене еще на 20%.

"Энергетическая составляющая может достигать 60 – 70 процентов в себестоимости. Кроме того, в 2022 году ожидается рост цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы. Это также влияет на расходы при выращивании сахарной свеклы и производство готовой продукции", – объясняет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

90% украинского меда уехало за границу

А вот сдержать подорожание меда не сможет ни парламент, ни правительство. Хотя и этот продукт только за прошлый год подорожал в среднем на 25% по сравнению с ценами 2020 года.



Такая ситуация сложилась потому, что с каждым годом все больше меда вывозится за границу. Иностранные покупатели готовы платить большую цену за качественную украинскую продукцию. Так что и на украинском рынке стоимость пошла вверх.



Чтобы вы представляли масштабы, Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда. В прошлом году 90% этой продукции уехало за границу. Такая ситуация с одной стороны радует, а с другой огорчает. Так как чем меньше меда на нашем рынке, тем выше его цена. И это опять же вытаскивает дополнительные средства из нашего кошелька.





Помимо проблемы массового вывоза украинского меда на мировой рынок рост цен на продукцию пчеловодства спровоцирован повышением тарифов на энергоносители.

А еще не стоит забывать о сложных климатических условиях, с которыми столкнулись пчеловоды в течение последних двух лет.



Как же мы будем выживать?

Нынешняя власть, идя на выборы, обещала «конец эпохи бедности». Впрочем, украинцы с низким уровнем доходов уже сейчас до 60% своих доходов тратят на продукты. Приплюсуйте цену коммунальных услуг – и лекарства уже ничего не остается.



Чтобы сдержать шквал возмущения народа, правительство не придумало ничего лучшего, как удержать цены вручную», – то есть за счет госрегулирования. В частности, согласно тексту законопроекта No 6374, предельная торговая надбавка на социальные продукты питания, в том числе и сахар, должна составлять не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у производителя.



Такой шаг народные депутаты объяснили тем, что стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50 – 70% ежегодно, начиная с 2017-го. При этом себестоимость не росла столь существенно.

«Мы сельхозстрана. Гречку, например, из оптовых складов неделю назад отпускали по 38 грн. за кг, а мы видели в магазине ее по 70 грн. Извините, но нельзя спекулировать на социально значимых продуктах», – заметил нардеп Дмитрий Соломчук.

Кроме того, Кабинет Министров дал поручение продавать голубое топливо по сниженной цене тем компаниям, которые производят социальные значимые продукты. Зато эти компании обязаны не поднимать цены, например на хлеб или яйца.



Но такие газовые договоренности будут действовать до конца апреля. Так что в мае-июне все равно придется ждать резкого подорожания продуктов. Кроме того, у экономистов возникает вопрос: а кто компенсирует «Нафтогазу» недополученные доходы по продаже голубого топлива?



Еще один вариант, «чтобы не умереть от голода», – продуктовые карты. Их планируют выдавать украинцам с низким уровнем дохода. Деньги с этих карт можно будет потратить только на четко определенные продукты питания. Но опять же вопрос: если деньги на эти карты будут поступать из государственного бюджета, в котором и так не хватает средств ни на пенсии, ни на субсидии, разве это решение проблемы бедности? Конечно, нет.