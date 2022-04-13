Сколько зарабатывают бухгалтера в Украине - инфографика

В пятницу в Украине отмечается День бухгалтера. Наши журналисты накануне решили промониторить рынок труда на предмет этой вакансии. Сколько хотят зарабатывать специалисты и сколько платят работодатели – подробнее о ситуации на рынке.

Рынок труда бухгалтеров в июле - это рынок работодателя. Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место.

Средняя заработная плата специалиста (по Украине), по данным аналитики, составляет около 14 тыс. грн:

при этом 44% работодателей (в основном это малый и средний бизнес, города с населением менее 50 тыс. жителей) предлагают бухгалтерам компенсацию от 10.9 тыс. грн;

еще 30% (в основном это работодатели из городов с населением 50 тыс. +) предлагают заработную плату от 14.6 тыс. грн;

бухгалтеры из городов с населением более 100 тыс. жителей могут рассчитывать на компенсацию от 18.2 тыс. грн. Зарплата бухгалтера в столице начинается от 21.9 тыс. грн.

Большинство претендентов ищут работу в Киеве или крупных областных городах (71% всех резюме категории). Зарплатные ожидания кандидатов и предложения работодателей практически совпадают.