Сколько водителей заплатили штрафы за неправильную парковку в Киеве за месяц

В Киеве за последний месяц 2021 года 14437 водителей уплатили штрафы на общую сумму в 4,613 миллиона гривен за неправильную парковку.
Об этом сообщил зампреда КГГА Константин Усов.
Это на 1,140 миллиона гривен меньше, чем в ноябре 2021 года.
При этом возросло количество эвакуаций – 1 776 за декабрь против 1 178 за ноябрь и 934 за октябрь 2021 года.
В декабре киевляне заплатили за парковку 3,169 миллиона гривен. Это на 20% больше, чем в ноябре 2021-го и на 38% больше, чем в октябре.
Об этом сообщил зампреда КГГА Константин Усов.
Это на 1,140 миллиона гривен меньше, чем в ноябре 2021 года.
При этом возросло количество эвакуаций – 1 776 за декабрь против 1 178 за ноябрь и 934 за октябрь 2021 года.
В декабре киевляне заплатили за парковку 3,169 миллиона гривен. Это на 20% больше, чем в ноябре 2021-го и на 38% больше, чем в октябре.
В июле 2021 года в Киеве утвердили новые парковочные зоны и повысили плату за парковку. С 1 по 16 июля длился так называемый «период лояльности»: инспекторы не штрафовали, а только рассказывали водителям о новых тарифах и способах оплаты. С 19 июля новая система парковки полноценно заработала, водителей начали штрафовать.
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