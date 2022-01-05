Сколько водителей заплатили штрафы за неправильную парковку в Киеве за месяц

17:17 05 Январь Киев, Украина





Об этом сообщил зампреда КГГА Константин Усов.



Это на 1,140 миллиона гривен меньше, чем в ноябре 2021 года.



При этом возросло количество эвакуаций – 1 776 за декабрь против 1 178 за ноябрь и 934 за октябрь 2021 года.



В декабре киевляне заплатили за парковку 3,169 миллиона гривен. Это на 20% больше, чем в ноябре 2021-го и на 38% больше, чем в октябре. Киеве за последний месяц 2021 года 14437 водителей уплатили штрафы на общую сумму в 4,613 миллиона гривен за неправильную парковку.Об этом сообщил зампреда КГГА Константин Усов.Это на 1,140 миллиона гривен меньше, чем в ноябре 2021 года.При этом возросло количество эвакуаций – 1 776 за декабрь против 1 178 за ноябрь и 934 за октябрь 2021 года.В декабре киевляне заплатили за парковку 3,169 миллиона гривен. Это на 20% больше, чем в ноябре 2021-го и на 38% больше, чем в октябре.

В июле 2021 года в Киеве утвердили новые парковочные зоны и повысили плату за парковку. С 1 по 16 июля длился так называемый «период лояльности»: инспекторы не штрафовали, а только рассказывали водителям о новых тарифах и способах оплаты. С 19 июля новая система парковки полноценно заработала, водителей начали штрафовать.