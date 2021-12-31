Сколько украинцы платят за содержание Кабмина

Кабинет Министров Украины обойдется каждому украинцу в 159 гривен. Такие выводы сделали наши журналисты посчитав количество денег необходимых для поддержания работы хозяйственно-финансового департамента Секретариата КМУ. Государственный бюджет выделяет на содержание ведомства 2,5 млрд гривен.

Немало денег уходит на освещение деятельности Кабмина в СМИ:

1,9 млн потратят в 2021 году на коммуникацию с общественностью и СМИ;

12,1 млн грн пойдет на печать газеты «Урядовый курьер» (тираж в 2021 году ‒ 3 млн 581,5 тыс. экземпляров).

Кроме того, КМУ планирует провести 350 мероприятий, средняя стоимость одного составляет 6,1 тыс. грн. А вот официальных мероприятий с участием высших должностных лиц будет аж 400, на это планируется потратить 20,8 млн грн. Еще 86,7 млн грн стоит транспортное обслуживание официальных делегаций для правительственных мероприятий.

Также правительство запланировало 139 визитов за границу, на это потратят 24 млн 894 тыс. грн. Командировка одного работника в среднем стоит 51,3 тыс. грн.

Содержание Дома правительства в этом году обойдется в 121 млн 366,2 тыс. грн. Из них 32,7 млн грн нужны для проведения капитального ремонта здания и других административных сооружений.