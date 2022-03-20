Сколько стоит плодоовощная продукция на 21 июня в Украине

21 июня эксперты в аграрной сфере заявили, что циклон поливающий дождями Украину стихает, а значит – предложение овощей и фруктов скоро увеличится. Однако несмотря на положительную тенденцию и прогноз, плодоовощная продукция на сегодняшний день имеет высокую цену.

Со вчерашнего дня еще на 1 грн/кг подорожал картофель до 11-13 грн/кг и на 2 грн/кг - морковь - 20 грн/кг. Фермеры подорожание объясняют тем, что эти овощи трудно выкапывать из размокшей земли.

На самом оптовом фермерском рынке юга Украины «Нежданная», что в селе Великие Копани Херсонской области, значительное предложение томатов, цены на которые продолжают снижаться с 27-28 грн/кг до 24-27 грн/кг. Причем и красные, и розовые томаты стоят одинаково.

Продолжают дешеветь кабачки: с 4-6 грн/кг до 4-5 грн/кг. Огурцы - наоборот дорожают с 7-8 грн / кг до 10-13 грн / кг. Свеклу продают по 25-26 грн / кг. Черешня подорожала с 30-35 грн / кг до 50-55 грн / кг.