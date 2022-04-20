Сколько должны платить украинцам на родине, чтобы покончить с трудовой миграцией

14:02 21 июля Киев, Украина

По мнению Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, "победить" трудовую миграцию можно, если заработная плата в Украине будет хотя бы 18 000 гривен.

Об этом Чернышев рассказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Например, если украинский рынок труда в западных регионах, а у нас средняя заработная плата отличается по регионам, будет выше 15 тыс. грн, к примеру - 18 тыс., то вопрос трудовой миграции почти будет решен. Человек должен работать на Родине, быть с семьей, развиваться профессионально и лично - это понятно ", - сказал глава министерства.

По словам Чернышева, эксперты и специалисты говорят о том, что Украина уже близка к тому среднего уровню зарплаты, когда может быть конкурентоспособной.

"Как нам конкурировать с этим рынком труда? Мы понимаем, что в случае такого выбора критерии: первый, на мой взгляд, это доверие к стране, второй - уровень заработной платы и возможности реализации. Что касается доверия к стране и уровня заработной платы, то мы все понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, что люди едут потому, что имеют предложения получить большую заработную плату или вообще ее получить, мы привыкли сравнивать заработную плату в Украине и, например, в Польше, сопоставляя только абсолютные величины ", - подытожил министр.

Ранее первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что средний возраст украинского гастарбайтера составляет 30-40 лет. По экспертным оценкам, Украину ежегодно покидают от 2 до 3 млн граждан.