Сколько будет стоить Украине текущий энергокризис?

По самым скромным подсчетам, разворачивающийся в Украине энергетический кризис будет стоить государству $10 млрд.
Об этом заявил экс-премьер Владимир Гройсман.
Гройсман уточнил, что подписанный властями на заседании Конгресса местных и региональных властей меморандум о неподнятии тарифов на горячую воду и отопление является манипуляцией властей. Фактически, возложив на органы местного самоуправления обязательство не повышать тарифы на отопление, власти решили заплатить за газ деньгами налогоплательщиков, которые остаются в местных бюджетах.
Об этом заявил экс-премьер Владимир Гройсман.
Гройсман уточнил, что подписанный властями на заседании Конгресса местных и региональных властей меморандум о неподнятии тарифов на горячую воду и отопление является манипуляцией властей. Фактически, возложив на органы местного самоуправления обязательство не повышать тарифы на отопление, власти решили заплатить за газ деньгами налогоплательщиков, которые остаются в местных бюджетах.
Политик напомнил, что у действующих властей были все возможности запасти в хранилищах газ для прохождения отопительного сезона, когда он стоил значительно дешевле, однако не сделали этого. По мнению Гройсмана, для преодоления текущего кризиса необходимо максимально концентрироваться на 4-х направлениях.
1. Увеличить добычу собственного газа
2. Провести масштабную энергетическую модернизацию.
3. Предпринять шаги для поддержки промышленности, которая больше всего зависит от стоимости газа
4. Запустить программу защиты населения через магнетизирование субсидий.
2. Провести масштабную энергетическую модернизацию.
3. Предпринять шаги для поддержки промышленности, которая больше всего зависит от стоимости газа
4. Запустить программу защиты населения через магнетизирование субсидий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии