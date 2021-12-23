Сколько будет стоить Украине текущий энергокризис?

17:46 22 Декабрь Киев, Украина





Об этом заявил экс-премьер Владимир Гройсман.



Гройсман уточнил, что подписанный властями на заседании Конгресса местных и региональных властей меморандум о неподнятии тарифов на горячую воду и отопление является манипуляцией властей. Фактически, возложив на органы местного самоуправления обязательство не повышать тарифы на отопление, власти решили заплатить за газ деньгами налогоплательщиков, которые остаются в местных бюджетах. По самым скромным подсчетам, разворачивающийся в Украине энергетический кризис будет стоить государству $10 млрд.Об этом заявил экс-премьер Владимир Гройсман.Гройсман уточнил, что подписанный властями на заседании Конгресса местных и региональных властей меморандум о неподнятии тарифов на горячую воду и отопление является манипуляцией властей. Фактически, возложив на органы местного самоуправления обязательство не повышать тарифы на отопление, власти решили заплатить за газ деньгами налогоплательщиков, которые остаются в местных бюджетах.

«Вместо того чтобы 4% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) направить на развитие, они этими средствами платят за газ, пытаясь компенсировать собственные факапы», – возмутился Гройсман.

Политик напомнил, что у действующих властей были все возможности запасти в хранилищах газ для прохождения отопительного сезона, когда он стоил значительно дешевле, однако не сделали этого. По мнению Гройсмана, для преодоления текущего кризиса необходимо максимально концентрироваться на 4-х направлениях.

1. Увеличить добычу собственного газа

2. Провести масштабную энергетическую модернизацию.

3. Предпринять шаги для поддержки промышленности, которая больше всего зависит от стоимости газа

4. Запустить программу защиты населения через магнетизирование субсидий.