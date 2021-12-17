Ситуация в мире заставляет трейдеров вкладывать средства в золото

Неожиданными последствиями обернулась ситуация с пандемией коронавируса в мире. Дипломатический скандал между Америкой и Китаем, который привел к обоюдному закрытию консульств в этих странах, повлиял на рынок драгметаллов. Как сообщило сегодня, 27 июля, агентство Интерфакс, стоимость золота на мировом рынке выросла до рекордного максимума.

Так, августовские контракты на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 1,64% – до $1928,7 за унцию. Предыдущие торги котировки завершили на историческом максимуме в $1897,5 за унцию.

Цены на серебро также продолжают подъем и превысили уровень в $24 за унцию. К 9:20 по Киеву в понедельник котировки сентябрьских контрактов выросли на 6,24% – до $24,28 за унцию.

Росту спроса на драгоценные металлы, в том числе способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем.

Напомним, МИД Китая объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду в минувшую пятницу. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом на закрытие генконсульства Китая в Хьюстоне. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул Пекин.