Ситуация на валютном рынке: краткий обзор

В этот вторник ситуация на валютном рынке останется непростой и зависимой от ряда субъективных и объективных факторов.

Из внешних сработает:

а) Завтрашний выходной в США. 11 ноября американцы отмечают День ветеранов, и украинский межбанк будет работать по доллару на условиях поставки валюты ТОМ. Это снизит объем сделок в этой валюте и одновременно позволит спекулянтам на малообъемном рынка "погонять" курс в течение завтрашней сессии. А сегодня часть клиентов будет активно закрывать свои сделки по доллару или перенесет их сразу на четверг.

б) Продолжение интриги с выборами в США на фоне известий об изобретении вакцины против коронавируса. Оба фактора как психологически, так и чисто экономически влияют на поведение международных рынков: фондового, валютного и сырьевого. И в Украине скажутся в первую очередь на курсе евро к гривне, поскольку он во многом зависит от поведения евро относительно доллара на внешних площадках.

Из внутренних сработает:

а) Продолжение проседания котировок доллара с конца прошлой недели к уровням 28,10 / 28,12 до вечера 9 ноября. Как и вчера, это, с одной стороны, провоцирует часть отложенного спроса в тех покупателей, кто выжидает "дна" по курсу, а с другой - делает более сговорчивыми по курсу продавцов на опасениях дальнейшего падения стоимости валюты. Это работает в пользу гривны на межбанке.

б) Приближение налоговых расчетов у компаний на фоне необходимости финансировать текущие хозяйственные расходы. Во второй декаде ноября клиентам предстоит рассчитаться за большим количеством бюджетных обязательств, в том числе и по налогу на прибыль за третий квартал. Суммы там немаленькие, учитывая, что этот период пришелся на ослабление карантинных мероприятий в стране и хоть какое-то улучшение ситуации с экономикой после жесткого локдауну весной. Рост налоговых отчислений заставит компании активнее продавать валюту, и это также сработает в пользу гривны.

в) Действия Нацбанка. Сейчас регулятор не особо препятствует проседанию котировок, периодически выходя с интервенциями по покупке валюты, а дает курса постепенно проседать в течение дня и только потом выходит с покупкой по более низкому курсу. Это создает определенный нисходящий тренд на рынке по доллару в последние несколько дней.

г) Политика и психология - напряженная ситуация вокруг Конституционного Суда, а также вести о продлении быстрого распространения коронавируса в Украине и возможного введения жестких карантинных мероприятий выходного дня - явно не способствуют позитивным настроениям ни бизнеса, ни граждан. Это сказывается на торговле и экономике в целом. И является негативным фактором.

д) Аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ. Чиновники будут продавать гривневые облигации на 168, 350 и 826 дней, а также долларовые на 448 дней. Они рассчитывают на достаточно большие объемы размещения (что с учетом продажи валютных бумаг вполне реально). В случае его успешного проведения - значительные ресурсные операции на украинском рынке приведут к реакции на это и на валютном межбанке, что положительно скажется на гривны в ближайшие дни. Если же объемы будут низкими - то на настроениях рынка это не скажется.