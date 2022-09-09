Ситуация на энергорынке Украины углубляет социально-экономический и промышленный кризис

Аномальные цены на энергоносители в Европе, запуск Северного потока-2 и прочее - создали угрозу углубления социально-экономического и промышленного кризиса в Украине. Большинство индустриальных производств работают на изношенном оборудовании, которые чрезвычайно энергоемкие. В частности, энергоемкость ВВП в Украине в 2,5 раза выше, чем в Польше, и в 3 раза выше, чем в Германии.
Многие предприятия стали заложниками ситуации. Сахарная отрасль просит дотации от правительства, иначе заводы станут нерентабельными. Одесский припортовый завод, один из фарватеров химической отрасли в Украине, временно приостановил работу. Поскольку доля газа в себестоимости минеральных удобрений составляет до 80%, трудно даже спрогнозировать, что ждет этот рынок и аграриев. Негативно повлияют значительные колебания цен и на монолитов украинской экономики и экспорта - горно-металлургическую отрасль, переработку в АПК и тому подобное.
Власть должна представить план действий по минимизации негативных последствий роста цен на газ для химпрома, ГМК, АПК, тепличного хозяйства и др, заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).
Президент УСПП, председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЕР) Анатолий Кинах уже встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которой, в том числе, было обсуждены эти вопросы.
Многие предприятия стали заложниками ситуации. Сахарная отрасль просит дотации от правительства, иначе заводы станут нерентабельными. Одесский припортовый завод, один из фарватеров химической отрасли в Украине, временно приостановил работу. Поскольку доля газа в себестоимости минеральных удобрений составляет до 80%, трудно даже спрогнозировать, что ждет этот рынок и аграриев. Негативно повлияют значительные колебания цен и на монолитов украинской экономики и экспорта - горно-металлургическую отрасль, переработку в АПК и тому подобное.
Власть должна представить план действий по минимизации негативных последствий роста цен на газ для химпрома, ГМК, АПК, тепличного хозяйства и др, заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).
Президент УСПП, председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЕР) Анатолий Кинах уже встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которой, в том числе, было обсуждены эти вопросы.
Пока непонятно, где правительство найдет необходимые средства, чтобы покрыть кассовые разрывы местных бюджетов и годовых смет теплокоммунэнерго (ТКЭ). Также меморандум подписали только несколько городов-миллионников, остальные будут ориентироваться по ситуации. Следовательно, документ является скорее декларацией о намерениях, чем твердой гарантией. Кабмину необходимо все же проанализировать ситуацию с местными бюджетами и возможностью компенсации разницы в ценах и тарифах на природный газ, утвердить комплексные меры по выполнению меморандума.
Анатолий Кинах обратил внимание чиновников на отсутствие комплексной государственной программы энергоэффективности. Инициативы распылены между ведомствами и не реализованы в полном объеме в 2020-2021 гг. Их недостаток в недофинансировании, а также тот факт, что для промышленности - потребителя половины энергии в стране, таких программ нет.
Вообще НТСЕР предлагает в первую очередь правительству установить контроль за формированием тарифно-ценовой политики на газ, учитывая, что себестоимость добытого газа в Украине - 2-3 грн.за кубометр, а годовые объемы добычи - 18 млрд. кубометров.
Аналогично как и проконтролировать завершение договорной кампании на поставку газа и тепла. Особенно для тех бюджетных учреждений, работающих в автономном режиме.
Анатолий Кинах обратил внимание чиновников на отсутствие комплексной государственной программы энергоэффективности. Инициативы распылены между ведомствами и не реализованы в полном объеме в 2020-2021 гг. Их недостаток в недофинансировании, а также тот факт, что для промышленности - потребителя половины энергии в стране, таких программ нет.
Вообще НТСЕР предлагает в первую очередь правительству установить контроль за формированием тарифно-ценовой политики на газ, учитывая, что себестоимость добытого газа в Украине - 2-3 грн.за кубометр, а годовые объемы добычи - 18 млрд. кубометров.
Аналогично как и проконтролировать завершение договорной кампании на поставку газа и тепла. Особенно для тех бюджетных учреждений, работающих в автономном режиме.
Также Анатолий Кинах считает, что в проект бюджета 2022, кроме указанных расходов, должен быть заложен ресурс на увеличение добычи украинского газа. Ведь это требует миллиардных инвестиций, часть из которых на государстве, а другая - через частные капиталовложения. Кроме этого, главный финансовый документ страны должен учитывать и экономические потери от потенциальных карантинов из-за пандемии Covid19.
Именно НТСЕР является той площадкой, на котором правительство, работодатели и профсоюзы выработают вышеуказанные решения в рамках конституционного, цивилизованного диалога. В частности, сейчас, после многолетнего перерыва, готовится первое заседание Национального совета, к участию в котором приглашен Президент Владимир Зеленский.
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