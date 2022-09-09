Ситуация на энергорынке Украины углубляет социально-экономический и промышленный кризис

18:37 19 октября Киев, Украина





Многие предприятия стали заложниками ситуации. Сахарная отрасль просит дотации от правительства, иначе заводы станут нерентабельными. Одесский припортовый завод, один из фарватеров химической отрасли в Украине, временно приостановил работу. Поскольку доля газа в себестоимости минеральных удобрений составляет до 80%, трудно даже спрогнозировать, что ждет этот рынок и аграриев. Негативно повлияют значительные колебания цен и на монолитов украинской экономики и экспорта - горно-металлургическую отрасль, переработку в АПК и тому подобное.



Власть должна представить план действий по минимизации негативных последствий роста цен на газ для химпрома, ГМК, АПК, тепличного хозяйства и др, заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).



Президент УСПП, председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЕР) Анатолий Кинах уже встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которой, в том числе, было обсуждены эти вопросы. Аномальные цены на энергоносители в Европе, запуск Северного потока-2 и прочее - создали угрозу углубления социально-экономического и промышленного кризиса в Украине . Большинство индустриальных производств работают на изношенном оборудовании, которые чрезвычайно энергоемкие. В частности, энергоемкость ВВП в Украине в 2,5 раза выше, чем в Польше, и в 3 раза выше, чем в Германии.Многие предприятия стали заложниками ситуации. Сахарная отрасль просит дотации от правительства, иначе заводы станут нерентабельными. Одесский припортовый завод, один из фарватеров химической отрасли в Украине, временно приостановил работу. Поскольку доля газа в себестоимости минеральных удобрений составляет до 80%, трудно даже спрогнозировать, что ждет этот рынок и аграриев. Негативно повлияют значительные колебания цен и на монолитов украинской экономики и экспорта - горно-металлургическую отрасль, переработку в АПК и тому подобное.Власть должна представить план действий по минимизации негативных последствий роста цен на газ для химпрома, ГМК, АПК, тепличного хозяйства и др, заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).Президент УСПП, председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЕР) Анатолий Кинах уже встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которой, в том числе, было обсуждены эти вопросы.

«Приветствуя подписание «тарифного» меморандума между правительством и Конгрессом местных и региональных властей, нас все же беспокоит отсутствие четкого механизма его исполнения. Это уже привело к частичному срыву начала отопительного сезона в Украине», - подчеркнул Анатолий Кинах.

Пока непонятно, где правительство найдет необходимые средства, чтобы покрыть кассовые разрывы местных бюджетов и годовых смет теплокоммунэнерго (ТКЭ). Также меморандум подписали только несколько городов-миллионников, остальные будут ориентироваться по ситуации. Следовательно, документ является скорее декларацией о намерениях, чем твердой гарантией. Кабмину необходимо все же проанализировать ситуацию с местными бюджетами и возможностью компенсации разницы в ценах и тарифах на природный газ, утвердить комплексные меры по выполнению меморандума.



Анатолий Кинах обратил внимание чиновников на отсутствие комплексной государственной программы энергоэффективности. Инициативы распылены между ведомствами и не реализованы в полном объеме в 2020-2021 гг. Их недостаток в недофинансировании, а также тот факт, что для промышленности - потребителя половины энергии в стране, таких программ нет.



Вообще НТСЕР предлагает в первую очередь правительству установить контроль за формированием тарифно-ценовой политики на газ, учитывая, что себестоимость добытого газа в Украине - 2-3 грн.за кубометр, а годовые объемы добычи - 18 млрд. кубометров.



Аналогично как и проконтролировать завершение договорной кампании на поставку газа и тепла. Особенно для тех бюджетных учреждений, работающих в автономном режиме.

«Руководство государства уже акцентировало на том, что газа для населения в отопительный сезон хватит и он будет, цитирую «по нормальным ценам». Однако уже очевидно, что рост тарифов значительно опередил рост платежеспособности граждан. Долги украинцев только за газ и горячую воду - более 55 млрд. гривен по состоянию на сентябрь. Поэтому необходим профессиональный, прозрачный расчет адресных субсидий и заделки этих сумм как в текущий бюджет, так и в проект на 2022 », - убежден председатель НТСЕР.

Также Анатолий Кинах считает, что в проект бюджета 2022, кроме указанных расходов, должен быть заложен ресурс на увеличение добычи украинского газа. Ведь это требует миллиардных инвестиций, часть из которых на государстве, а другая - через частные капиталовложения. Кроме этого, главный финансовый документ страны должен учитывать и экономические потери от потенциальных карантинов из-за пандемии Covid19.

«Это кропотливая работа, социальный диалог в рамках которой приобретает важнейшее значение. В настоящее время - энергетического кризиса, пандемии и т.п. - необходимо формировать благоприятный деловой климат, и не допускать повышения фискального давления. Такие законопроекты, как налоговый 5600, который повысит налоговую нагрузку и усилит бесправие предпринимателей - вредны. Их принятие сейчас - это выстрел в голову экономики и промышленности », - отметил президент УСПП, председатель НТСЕР.

Именно НТСЕР является той площадкой, на котором правительство, работодатели и профсоюзы выработают вышеуказанные решения в рамках конституционного, цивилизованного диалога. В частности, сейчас, после многолетнего перерыва, готовится первое заседание Национального совета, к участию в котором приглашен Президент Владимир Зеленский.