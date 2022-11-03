Швейцария выделит 101 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии принял план действий помощи Украине в безотлагательном восстановлении энергетической инфраструктуры. С этой целью Швейцария предоставит помощь в размере 100 млн. швейцарских франков (101,4 млн. евро).
Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.
Швейцария будет поддерживать проекты, направленные на поддержку безотлагательного восстановления энергетической инфраструктуры и облегчения сложной гуманитарной ситуации. Например, Швейцария помогает компаниям "Укрэнерго" закупать энергоносители и запасные части, способствует ремонту систем железнодорожных креплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную поддержку, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме. замена окон, утепление, обеспечение продуктами питания и т.д.).
Федеральный совет также обратится в парламент страны с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 76 млн. швейцарских франков для финансирования этих направлений деятельности.
Федеральный совет также обратится в парламент страны с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 76 млн. швейцарских франков для финансирования этих направлений деятельности.
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