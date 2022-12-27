Швеция выделила Украине $19,2 млн военной помощи
15:16 27 декабря Киев, Украина
Правительство Швеции выделило Украине более 19 миллионов долларов помощи, которые будут направлены на укрепление обороноспособности украинского войска.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны Украины.
"Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины почти 19,2 миллиона долларов (200 миллионов шведских крон). Средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что обороноспособность Украины имеет значение для всей Европы.
"Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы", - подчеркнул он.
Посольство Швеции в Украине заверило, что королевство будет поддерживать украинцев и дальше.
"Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году в посольстве Швеции мы желаем только одного — чтобы в Украине наступил мир "Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько будет нужно", - отметили в дипмиссии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии