Швеция выделила Украине $19,2 млн военной помощи

15:16 27 декабря Киев, Украина

Правительство Швеции выделило Украине более 19 миллионов долларов помощи, которые будут направлены на укрепление обороноспособности украинского войска.



Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны Украины.

"Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины почти 19,2 миллиона долларов (200 миллионов шведских крон). Средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что обороноспособность Украины имеет значение для всей Европы.

"Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы", - подчеркнул он.

Посольство Швеции в Украине заверило, что королевство будет поддерживать украинцев и дальше.