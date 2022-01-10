Штрафы за отсутствие кассовых аппаратов для ФЛП могут отсрочить

Рада может отсрочить штрафы для ФЛП, которые не используют кассовые аппараты с 1 января 2022 года, сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Освободить или уменьшить штраф могут для ФЛП, которые зарегистрируют кассовые аппараты до 1 февраля 2022 года. Согласно закону штраф за первую не проведенную через регистраторов расчетных операций сделку должен составлять 100% от суммы чека, а за вторую и последующие – на 150% от суммы чека.
По словам Даниила Гетманцева, соответствующая поправка внесена на рассмотрение ВР.
Требование о кассовых аппаратах для ФЛП начало действовать с 1 января 2022 года. С этого времени кассовые аппараты или регистраторы расчетных операций должны иметь все ФЛПы 2-4 групп на едином налоге независимо от оборота и сферы деятельности, а именно малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг. Мы рассказывали, как зарегистрировать кассовый аппарат и как его использовать.
Требование об обязательном применении кассовых аппаратов откладывалось несколько раз. В последний раз перенесли с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022-го.
Закон о кассовых аппаратах был принят «с целью детенизации расчетов», то есть для того, чтобы вывести из тени расчеты за товары и услуги. Нововведение вызвало массовые протесты предпринимателей.
Освободить или уменьшить штраф могут для ФЛП, которые зарегистрируют кассовые аппараты до 1 февраля 2022 года. Согласно закону штраф за первую не проведенную через регистраторов расчетных операций сделку должен составлять 100% от суммы чека, а за вторую и последующие – на 150% от суммы чека.
По словам Даниила Гетманцева, соответствующая поправка внесена на рассмотрение ВР.
Требование о кассовых аппаратах для ФЛП начало действовать с 1 января 2022 года. С этого времени кассовые аппараты или регистраторы расчетных операций должны иметь все ФЛПы 2-4 групп на едином налоге независимо от оборота и сферы деятельности, а именно малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг. Мы рассказывали, как зарегистрировать кассовый аппарат и как его использовать.
Требование об обязательном применении кассовых аппаратов откладывалось несколько раз. В последний раз перенесли с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022-го.
Закон о кассовых аппаратах был принят «с целью детенизации расчетов», то есть для того, чтобы вывести из тени расчеты за товары и услуги. Нововведение вызвало массовые протесты предпринимателей.
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