Штрафы за несоблюдение карантина ужесточат - условия

Михаил Радуцкий - глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования сообщил, что в Украине планируют увеличить штрафы за несоблюдение карантина. Ужесточение мер планируется новым законопроектом, согласно которому штрафы могут быть в объеме от 31 000 до 51 000 грн.

По его словам, ответственность бизнесменами за нарушение карантинных мер хотят утвердить на следующей сессии: законопроект подготовили на совещании у президента Украины и согласовали в профильном комитете.

Радуцкий заявил, что главной целью совещания в Офисе президента было уменьшение количества зараженных COVID-19 во избежание необходимости повторного введения жесткого карантина.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без масок. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать их мы не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", – заявил Радуцкий.