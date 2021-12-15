Штрафы в карантин: рестораны, транспорт, клубы

13:41 15 Июль Киев, Украина

Сегодня, 15 июля Кабмин рассмотрит новые размеры штрафов для субъектов хозяйственной деятельности, в том числе ресторанов, ночных клубов, общественного транспорта и прочих, за нарушение режима карантина. Соответствующие законопроекты представит министр юстиции Денис Малюська.

Так, в Законе «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» устанавливается, что для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушили санитарное законодательство, будут такие финансовые санкции:

За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, и непринятие мер относительно нахождения таких лиц без масок, - предприятие, учреждение, организация, гражданин-субъект хозяйственной деятельности платит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть размер штрафа вместо 17 тысяч грн планируется ограничить 5100 грн (хотя ранее утверждалось, что эти суммы увеличатся).

Соответствующие постановления о наложении штрафа могут выдавать должностные лица санитарно-эпидемиологической службы.