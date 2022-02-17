Шмыгаль ведет переговоры с МВФ

15:51 25 Сентябрь Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности снижения прогноза инфляции на 2021.

"В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но пока с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немного уменьшить", - сказал Шмыгаль на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника" в пятницу во Львове.

Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и выполнять бюджет 2021 года. По его словам, власти ожидают умеренного роста экономики, которое уже началось.

Украинская сторона убеждает МВФ, что опасения Фонда в отношении независимости антикоррупционных органов будут сняты после проведения открытых конкурсов, как были сняты такие опасения после смены главы Нацбанка.

Как сообщалось, НБУ ранее отмечал, что предлагал правительству строить проект госбюджета-2021 на базе более консервативного прогноза, в частности, по инфляции и курсу гривны.