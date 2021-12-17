Шмыгаль в Фейсбуке: резервы Украины выросли

16:01 10 Август Киев, Украина

Международные резервы Украины (ЗВР) – активы находящиеся под ревизией государства и обеспечивающие макрофинансовую стабильность страны. Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля эти резервы в июле значительно выросли – на 300 миллионов долларов.

«В июле международные резервы Украины выросли на $300 млн. Сейчас они на наибольшем за последние 10 лет показателе — $28,8 млрд», - отметил глава правительства.

По его словам, соответствующие резервы позволяют обеспечивать в полной мере макрофинансовую стабильность Украины.

Ранее председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что международные резервы Украины по итогам 2020 года могут вырасти до около $30 млрд, а в последующие годы – до $32-33 млрд.