Шмыгаль сообщил о новом транше макрофинансовой помощи от Евросоюза

14:32 23 мая Киев, Украина

Еврокомиссия выделила Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, продолжая свою поддержку страны. Это уже четвертый транш, который составляет часть общего пакета помощи объемом 18 млрд евро от Евросоюза. 
 
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter во вторник, 23 мая.
 
Шмыгаль отметил, что в настоящее время ЕС предоставил 14,7 млрд евро макрофинансовой помощи с начала полномасштабной войны с россией.
 
Представитель Еврокомиссии, Дана Спинант, отметила важность этой помощи для Украины.
"Эта помощь позволит Украине поддерживать макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную россией в ходе войны агрессии против Украины", - отметила представитель Еврокомиссии Дана Спинант. 