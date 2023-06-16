Шмыгаль сообщил о новом транше макрофинансовой помощи от Евросоюза

14:32 23 мая Киев, Украина

Еврокомиссия выделила Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, продолжая свою поддержку страны. Это уже четвертый транш, который составляет часть общего пакета помощи объемом 18 млрд евро от Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter во вторник, 23 мая.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время ЕС предоставил 14,7 млрд евро макрофинансовой помощи с начала полномасштабной войны с россией.

Представитель Еврокомиссии, Дана Спинант, отметила важность этой помощи для Украины.