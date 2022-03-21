Шмыгаль рассказал о совместных проектах Украины и МФО, направленных на улучшение вопросов транспорта

В Украине осуществляется 17 крупных проектов, направленных на улучшение транспортной сферы. Так, с помощью международных финансовых организаций, в стране инвестируется улучшение состояния автомобильных дорог, железнодорожного сообщения, а также модернизация авиасообщения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время онлайн-мероприятия "Инвестиционный климат в постпандемической Украине".

Шмыгаль отметил, что правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года, из которых 40 % – масштабные проекты в области инфраструктуры и транспорта.

Шмыгаль также подчеркнул, что одним из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в Украину является государственно-частное партнерство. В частности, при поддержке международных финансовых организаций были успешно реализованы проекты государственно-частного партнерства в портах "Херсон" и "Ольвия".