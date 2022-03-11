Шмыгаль рассказал о реформе сокращения госслужащих

Денис Шмыгаль опубликовал в своем Telegram-канале информацию о продвижении государственной программы по реформе государственного управления. Основным этапом, по словам премьер-министра Украины, является сокращение численности государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Общее сокращение штата должно равняться примерно 10%

Он также сообщил, что параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. По мнению главы правительства, это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.