Шмыгаль рассказал о последствиях российской агрессии для экономики

16:00 02 февраля Киев, Украина

Падение украинской экономики в 2022 году составило более 30%. В 2023 году ожидается рост экономики на 0,3%. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По предварительным оценкам, падение за 2022 год составляет более 30%. Треть нашей экономики исчезла”, - сказал Шмыгаль.

Инфляция несколько превышает 26%, добавил он.



Многие предприятия были физически уничтожены, напомнил украинский премьер. Среди них один из ведущих производителей металла в Украине "Азовсталь".



В то же время, по словам Шмыгаля, при таком падении Многие предприятия были физически уничтожены, напомнил украинский премьер. Среди них один из ведущих производителей металла в Украине "Азовсталь".В то же время, по словам Шмыгаля, при таком падении украинская экономика уплатила на 10% больше налогов, чем в 2021 году.

"Все налоги, которые мы собирали, шли на армию. Другая половина бюджета финансируется благодаря помощи наших партнеров, в частности, Германии", — рассказал Шмыгаль.

В 2023 году, по словам Шмыгаля, в правительстве ожидают роста ВВП на уровне 0,3%. Дефицит бюджета может составить около 38 миллиардов долларов . Как рассказал глава правительства, финансовая помощь от ЕС составит 18 миллиардов долларов. Еще 10 миллиардов долларов – это помощь Соединенных Штатов.



Шмыгаль также рассказал, что сейчас идет работа с Международным валютным фондом над новой программой структурной помощи по 16-20 миллиардов долларов. Она рассчитана по меньшей мере на четыре года.



Ранее Шмыгаль сообщил, что сумма ущерба "Укрэнерго" из-за военной агрессии россии составляет более 70 млрд грн.