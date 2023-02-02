Шмыгаль рассказал о последствиях российской агрессии для экономики

Падение украинской экономики в 2022 году составило более 30%. В 2023 году ожидается рост экономики на 0,3%. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Инфляция несколько превышает 26%, добавил он.
Многие предприятия были физически уничтожены, напомнил украинский премьер. Среди них один из ведущих производителей металла в Украине "Азовсталь".
В то же время, по словам Шмыгаля, при таком падении украинская экономика уплатила на 10% больше налогов, чем в 2021 году.
В 2023 году, по словам Шмыгаля, в правительстве ожидают роста ВВП на уровне 0,3%. Дефицит бюджета может составить около 38 миллиардов долларов. Как рассказал глава правительства, финансовая помощь от ЕС составит 18 миллиардов долларов. Еще 10 миллиардов долларов – это помощь Соединенных Штатов.
Шмыгаль также рассказал, что сейчас идет работа с Международным валютным фондом над новой программой структурной помощи по 16-20 миллиардов долларов. Она рассчитана по меньшей мере на четыре года.
Ранее Шмыгаль сообщил, что сумма ущерба "Укрэнерго" из-за военной агрессии россии составляет более 70 млрд грн.
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