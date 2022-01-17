Шмыгаль прогнозирует повышение зарплат в Украине

В социальных сетях премьер-министр Украины рассказал о возможном повышении средних зарплат в Украине. По словам Дениса Шмыгаля 2021 год может стать годом скачка зарплат в среднем на 1 000 гривен. По словам чиновника, тогда средний заработок украинца будет составлять 14,5 тысяч гривен.
Шмыгаль добавил, что наибольший рост зарплат за год было в Черновицкой (на + 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях.
Известно, что в январе-марте 2021 среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составляла 18 722 гривны, что на 45,9% больше, чем в целом по стране (12835 гривен).
Выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 306 гривен, в Киевской области - 12 946 гривен, в Днепропетровской области 12 914 гривен и Запорожской области - 12 897 гривен. В других регионах зарплаты на уровне средней или ниже. Меньше платят в Кировоградской области - 10 132 гривен (78,9% от средней зарплаты по стране).
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