Шмыгаль: Правительство готовит госбюджет-2024

Кабмин готовит государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов к оплате труда государственных служащих.
Об этом на совещании по введению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс- служба правительства.
Речь идет об уменьшении диспропорций в оплате труда госслужащих в 2024 году и основных шагах, необходимых для завершения реформы.
Об этом на совещании по введению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс- служба правительства.
Речь идет об уменьшении диспропорций в оплате труда госслужащих в 2024 году и основных шагах, необходимых для завершения реформы.
Ранее законопроект о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей прошел первое чтение в Верховной раде. Шмыгаль призвал парламент ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Он добавил, что правительство готовит государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов.
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