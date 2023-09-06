Шмыгаль: Правительство готовит госбюджет-2024

17:57 31 августа Киев, Украина





Об этом на совещании по введению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей сообщил премьер-министр Денис



Речь идет об уменьшении диспропорций в оплате труда госслужащих в 2024 году и основных шагах, необходимых для завершения реформы. Кабмин готовит государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов к оплате труда государственных служащих.Об этом на совещании по введению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль , передает пресс- служба правительства.Речь идет об уменьшении диспропорций в оплате труда госслужащих в 2024 году и основных шагах, необходимых для завершения реформы.

“Новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий. Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению зарплат государственных служащих”, — сказал премьер.

Ранее законопроект о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей прошел первое чтение в Верховной раде. Шмыгаль призвал парламент ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Он добавил, что правительство готовит государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов.