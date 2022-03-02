Шмыгаль пообещал, что зарплата учителей вырастет за год на 30%

Зарплаты педагогов и медиков стали вечной темой для политиков Украины. Но недавно для учителей прозвучало многообещающее заявление. Во время форума "Украина 30. Образование и наука" премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что уже в текущем, 2021 году в Украине повысят зарплаты учителей. Денежный эквивалент их труда вырастет за год на 30% или почти на треть. Такой новостью глава правительства изрядно обрадовал сеятелей разумного, доброго и вечного.

Зарплата учителей будет расти в течение года. Хотя, конечно же, такой прибавки к зарплате недостаточно, чтобы сполна оценить стоимость педагогического труда. Заработок учителя должен быть приравнен хотя бы к средней зарплате по стране, убежден премьер.

"Наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", - заявил премьер.

Для успешного обучения юных украинцев нужно построить в стране достаточное количество школ и детсадов. Президентская программа "Большое строительство", которая, несмотря ни на что, воплощает намеченные планы, как раз позволит создать современную образовательную инфраструктуру, которая даст фундамент для высокого качества образования в любой ОТГ.