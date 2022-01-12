Шмыгаль озвучил оптимальную зарплату для украинцев

12:58 08 Сентябрь Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о размере оптимальной зарплаты и пенсии. По словам политика украинцам должно хватить для достаточной жизни зарплаты в размере 15 тысяч гривен, пенсии – в размере 5 тысяч.

«15 тыс. грн — средняя зарплата, и было бы хорошо, чтобы процентов 30 была средняя пенсия от зарплаты, как минимум. Если говорить конкретно, то средняя зарплата 15 тыс. грн, средняя пенсия — 5 тыс. грн», - объяснил Шмыгаль. По его словам, это тот уровень, к которому правительство должно стремиться.

«Не воспринимайте это как обещание, воспринимайте это как те параметры, куда мы стремимся», — подчеркнул Шмыгаль. Премьер отметил, что сегодня средняя зарплата составляет 11 тыс. грн, а средняя пенсия - 3 тыс. грн.

Ранее сообщалось о том, как Государственная служба статистики заявила о продолжении роста размера средней зарплаты в Украине. Так, в июле зарплаты выросли на 225 грн (2%), в результате средняя зарплата в стране составила 11 804 грн. Отмечается, что июльский рост оказался в 4,6 раза ниже июньского и в 2 раза выше майского.

По мнению экономистов, в июле продолжила восстанавливаться экономика Украины, вернулись к работе больше тех, кто оказался в вынужденном отпуске из-за карантина.