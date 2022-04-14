Шмыгаль озвучил минимальную стоимость гектара земли

За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя цена - минимальная стоимость гектара составила 1 тысячу долларов США.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики.
Напомним, с 1 июля в Украине был официально объявлен старт рынка земли. Так, к 2024-му покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане страны с ограничением в 100 гектаров. Кроме того, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
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