Шмыгаль озвучил минимальную стоимость гектара земли

13:48 16 июля Киев, Украина

За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя цена - минимальная стоимость гектара составила 1 тысячу долларов США.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"С 1 июля уже 15 дней украинцы могут распоряжаться своим имуществом. По состоянию на 15 июля – 774 земельных соглашения. Минимальная цена, по которой можно выставлять на продажу, это нормативная оценка – около $1 тыс. за гектар", – заявил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики.

"Позавчера мы утвердили проект, который позволит получить аграриям кредиты для покупки земли", – добавил премьер.

Напомним, с 1 июля в Украине был официально объявлен старт рынка земли. Так, к 2024-му покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане страны с ограничением в 100 гектаров. Кроме того, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.