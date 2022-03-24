Шмыгаль об экспорте украинских товаров в ЕС: идем к отметке 20 млрд евро
13:56 27 июня Киев, Украина
Подписание экономической части Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной дает свои плоды: последняя пятилетка показала увеличение экспорта
украинских товаров на 60%.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Он напомнил, что семь лет тому назад, 27 июня 2014 года, была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
"Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 40% всей торговли у нас идет со странами ЕС. Мы существенно продвинулись в торговых отношениях, однако это только начало. Одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Активно проводим диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки", - отметил глава правительства.
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