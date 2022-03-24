Шмыгаль об экспорте украинских товаров в ЕС: идем к отметке 20 млрд евро

"Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 40% всей торговли у нас идет со странами ЕС. Мы существенно продвинулись в торговых отношениях, однако это только начало. Одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Активно проводим диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки", - отметил глава правительства.