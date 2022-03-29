Шмыгаль напомнил о снятии моратория с рынка земли - подробности

На заседании правительства Денис Шмыгаль напомнил о снятии моратория на рынок земли с 01 июля 2021 года. Согласно высказыванию премьер-министра Украины в мире не существует успешных стран с действием такого запрета.

По его словам, украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.

"Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине", - заявил он.

Напомним, что с 1 июля можно будет продавать землю гражданам Украины, физлицам, не более 100 га в одни руки. До этого закон позволял продавать участки земли только до 2 га. После открытия рынка земли в Украине начнет действовать мораторий на продажу земли на оккупированных территориях. Его могут отменить только после деоккупации.