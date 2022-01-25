«Шепетовский ремонтный завод» остановился - планируется его реорганизация

08:51 25 Январь Киев, Украина

В Украине «Шепетовский ремонтный завод» приостановил свою деятельность.
 
Информацию о реорганизации предприятия распространили на официальном сайте завода.

Говорят, что продажа через аукционы неликвида, хранящегося на предприятиях «Укроборонпрома», позволяет не только избавиться от ненужного имущества, но и увеличить его стоимость в несколько раз, что позволит в большем объеме переоснастить имеющиеся технические мощности, приобрести новое оборудование или улучшить условия труда сотрудников, утверждает директор по закупкам оборонного предприятия.

В дальнейшем завод планируют реорганизовать, поэтому его деятельность временно прекращается.