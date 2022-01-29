Шахтеры получат свои деньги - Минэнерго

Долги по зарплатам шахтерам – один из давнишних конфликтов, который украинское правительство не могло решить. Забастовки работников шахт приводили к остановке и задержке в работе предприятий. Теперь Министерство энергетики Украины сделало заявление, что шахтеры получат все выплаты за текущий 2021 год в ближайшее время.

Минэнерго достигло договоренности с Министерством финансов по срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.