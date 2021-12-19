Сфера экономики в будущем году получит максимальные финансы на развитие и восстановление, - Шмыгаль

07:39 06 Декабрь Киев, Украина

Как известно, депутаты Верховной Рады приняли Госбюджет-2022. Значительная сумма средств, как заявил премьер-министр Украины, пойдет на развитие экономики страны.



В частности, 9,4% выделены из общей сметы, запланированных расходов на 2022 год.



В это же время чиновник добавил, что по-прежнему основные средства из Государственного бюджета пойдут на образование, медицину, инфраструктуру, безопасность и оборону, поддержку социальных стандартов и украинского бизнеса. В частности, 9,4% выделены из общей сметы, запланированных расходов на 2022 год. Денис Шмыгаль отметил, что за последние 10 лет такая сумма впервые закладывается в отрасль по развитию экономики государства, а именно 140 миллиардов гривен от всех расходов.В это же время чиновник добавил, что по-прежнему основные средства из Государственного бюджета пойдут на образование, медицину, инфраструктуру, безопасность и оборону, поддержку социальных стандартов и украинского бизнеса.



По словам премьер-министра, Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, и получилось его таким сформировать благодаря слаженной работе президента, парламентариев и других членов правительства.



В завершение Денис Шмыгаль сообщил, что заложенная сумма в Госбюджете-2022 позволит реализовать президентские проекты, упомянув программы «Большое строительство» и «Большая термомодернизация». Также необходимый ресурс будет выделен для проектов по льготным кредитам и доступным ипотекам.