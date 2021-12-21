Сеть супермаркетов "АТБ" запустила платежную систему с брендовыми картами

Как стало известно, уже в этом месяце торговая сеть "АТБ" начала тестовую апробацию собственной платежной системы АТБ Pay. Причиной тому явился конфликт с обслуживающими сеть банками. Генеральный директор корпорации Борис Марков рассказал о подробностях проекта.

Предприятие выпустило совместно с "Райфайзен Банком Аваль" и VISA кобрендинговые карты "АТБ Pay". Планируется эмиссия миллиона экземпляров. По словам Бориса Маркова, в ближайшем будущем корпорация может попасть в тройку самых больших эмитентов.

"Дальше наша задача будет стоять - сделать эту карту основным средством платежа. Соответственно, дать дополнительные преимущества, которые не может дать ни один банк или другая платежная система", - отметил гендиректор.

Борис Марков предполагает, что потребители смогут воспользоваться картами уже в течение месяца. Главным преимуществом "АТБ Pay" он назвал дополнительные скидки на оплату акционных товаров в супермаркетах - это сотни позиций, которые постоянно меняются.

По мнению топ-менеджера, именно такую услугу не сможет предоставить украинцам ни одна финансовая система без сотрудничества с розничной сетью. Планируют также проводить розыгрыши, раздавать подарки, проводить совместные акции с финансовыми партнерами.

Выпуск "АТБ Pay" послужит ответом в рамках конфликта между ритейлерами и платежными системами по поводу стоимости эквайринга. Борис Марков обратил внимание на то, что когда банкам приходится отдавать 2% за обслуживание карт - это 15%-20% от всей прибыли.

"Звоночек и для финансового сектора, и для платежных систем: если ситуация не будет кардинально меняться - не исключено, что мы вынуждены будем запускать свою платежную систему и дальше интегрироваться в это направление", - высказался генеральный директор "АТБ".

Как сказано на сайте корпорации, карта "АТБ Pay" дает все преимущества Visa Gold и позволяет без комиссии пополнять счет наличными в терминалах магазинов торговой сети «АТБ» и снимать деньги наличных в банкоматах любого банка Украины. Расплачиваться картой можно как в Украине, так и за рубежом.