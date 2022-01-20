Сенниченко рассказал о перспективах для турецких инвесторов

17:00 04 Май Киев, Украина

В Украине активно приветствуется приватизация государственных объектов, количество которых превышает 3500 штук. Большинство из них построены в период СССР и не имеют промышленного значения для страны.

Об этом, комментируя возможности приватизации для турецких инвесторов в Украине, рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он добавил, что одним из приоритетов правительства является снижение участия государства в экономике и привлечения инвесторов.

Сенниченко объяснил, что сейчас речь идет о работе предприятий в сферах недвижимости, сельского хозяйства или производства промышленного оборудования.

Глава Фонда госимущества отметил, что турецкие предприниматели инвестируют, в частности, в сфере инфраструктуры и коммуникаций в Украине. Он добавил, что Киев надеется на участие турецких инвесторов и в проектах по приватизации. Глава фонда подчеркнул, что процесс приватизации проводится прозрачно, инвесторы могут получить необходимую информацию об объектах, подлежащих приватизации, с помощью специального сайта.

"В прошлом (2020) году несмотря на пандемию было осуществлено 1900 тендеров, доходы от которых составили 3 миллиарда гривен (108 миллионов долларов). Это в 4 раза больше, чем в 2019 году. Цель – не только получить материальную выгоду, но и найти грамотного инвестора", – сказал он.