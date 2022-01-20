Сенниченко рассказал о перспективах для турецких инвесторов

В Украине активно приветствуется приватизация государственных объектов, количество которых превышает 3500 штук. Большинство из них построены в период СССР и не имеют промышленного значения для страны.

Об этом, комментируя возможности приватизации для турецких инвесторов в Украине, рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он добавил, что одним из приоритетов правительства является снижение участия государства в экономике и привлечения инвесторов.

Сенниченко объяснил, что сейчас речь идет о работе предприятий в сферах недвижимости, сельского хозяйства или производства промышленного оборудования.

Глава Фонда госимущества отметил, что турецкие предприниматели инвестируют, в частности, в сфере инфраструктуры и коммуникаций в Украине. Он добавил, что Киев надеется на участие турецких инвесторов и в проектах по приватизации. Глава фонда подчеркнул, что процесс приватизации проводится прозрачно, инвесторы могут получить необходимую информацию об объектах, подлежащих приватизации, с помощью специального сайта.