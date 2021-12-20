Семьи медиков, умерших от COVID-19, получат компенсацию

Украинское правительство осуществляет выплату семьям медиков, умерших от инфицирования COVID-19. Так, Фонд социального страхования уже выплатил 15 семьям медиков компенсацию на общую сумму 3,332 млн гривен.

Помощь в размере 227 тысяч гривен профинансирована для семей медицинской сестры по Киевской области, санитарки и заведующего поликлиническим отделением из Львовской области, санитарки из Черкасской области и медицинской сестры из Киева.

Помощь в размере 219 тысяч гривен профинансирована для семей врача-терапевта участкового из Киевской области, заведующего отделением из Луганской области, врача-хирурга и заведующего отделением из Львовской области, медицинской сестры по Николаевской области, врача общей практики - семейного врача из Одесской области, врача общей практики - семейного врача из Полтавской области, санитарки из Харьковской области, врача выездной бригады из Черновицкой области и заведующего неврологическим отделением из Черниговской области.

Перечисление осуществлено Фондом сегодня, 25 марта. Средства поступят на счета семей на протяжении нескольких банковских дней.

В общем ФССУ профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательного государственного социального страхования для семей 71 работника.