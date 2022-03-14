Сегодня Китайские акции пережили один из худших дней со времен мирового финансового кризиса

17:11 14 марта Киев, Украина

Сегодняшний торговый день запомнит весь мир. Индекс Hang Seng China Enterprises в понедельник закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года.

Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что стало его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года, уничтожив 2,1 триллиона долларов за 1 день.

"Идеальный биржевый шторм" последовал за сообщением, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи.