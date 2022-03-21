Сегодня Кабмин утвердил решение о внедрении единого электронного билета – подробности

23 июня на правительственном заседании Кабинета министров утвердили законопроект об едином электронном билете. Реформа транспортной отрасли в Украине – один из самых актуальных вопросов, требующих решения. Так, согласно решению заседания, электронный билет будет действовать по всех видах городского транспорта.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube. Законопроект разработали в Министерстве инфраструктуры с целью создания предпосылок для начала обращения е-билета с постепенным увеличением количества пассажиров, которые его используют.

В частности, документом предлагается:

внести изменения в Гражданский кодекс с целью определения электронного билета наравне с бумажным в качестве основания для заключения договора на перевозку пассажиров и багажа.

наделить Мининфраструктуры полномочиями по утверждению формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должен содержать проездной документ, в том числе электронный.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ожидаемыми результатами его принятия есть создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте. При этом существует риск, что органы местного самоуправления неохотно согласятся внедрять такую автоматизированную систему в связи с необходимостью финансирования затрат на приобретение серверного оборудования и установку программного обеспечения. Для минимизации таких рисков местным властям будет предложен доступ (по их обращению) к программному обеспечению на транспортном портале e-transport.gov.ua.